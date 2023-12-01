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На трассе в Алексеевском районе Татарстана произошло смертельное ДТП

19:39, 01.12.2023
На трассе в Алексеевском районе Татарстана произошло смертельное ДТП
Фото: предоставлено realnoevremya.ru прокуратурой Татарстана

ДТП со смертельным исходом произошло на 92-м километре трассы Казань — Оренбург в Алексеевском районе Татарстана, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Около 17:00 41-летний водитель ВАЗ-2112 выехал на встречную полосу, где столкнулся с большегрузом Volvo. Водитель легковушки погиб. Пассажиров — женщину 1994 года рождения, мальчика 2014 года рождения и девочку 2012 года рождения — доставили в Чистопольскую ЦРБ.

На место аварии выехала помощник прокурора Алексеевского района Наталья Худякова. Организована проверка соблюдения требований безопасности дорожного движения. Обстоятельства случившегося выясняются.

предоставлено realnoevremya.ru прокуратурой Татарстана

За 10 месяцев этого года в Казани произошло 1 140 ДТП. В них погибли 28 человек и еще 1 326 получили травмы. С начала года пьяные водители спровоцировали ДТП 33 раза.

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Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбществоВласть Татарстан
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