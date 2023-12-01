На трассе в Алексеевском районе Татарстана произошло смертельное ДТП

ДТП со смертельным исходом произошло на 92-м километре трассы Казань — Оренбург в Алексеевском районе Татарстана, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Около 17:00 41-летний водитель ВАЗ-2112 выехал на встречную полосу, где столкнулся с большегрузом Volvo. Водитель легковушки погиб. Пассажиров — женщину 1994 года рождения, мальчика 2014 года рождения и девочку 2012 года рождения — доставили в Чистопольскую ЦРБ.

На место аварии выехала помощник прокурора Алексеевского района Наталья Худякова. Организована проверка соблюдения требований безопасности дорожного движения. Обстоятельства случившегося выясняются.

За 10 месяцев этого года в Казани произошло 1 140 ДТП. В них погибли 28 человек и еще 1 326 получили травмы. С начала года пьяные водители спровоцировали ДТП 33 раза.



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Маргарита Головатенко