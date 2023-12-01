«Нефтехимик» проиграл «Авангарду» по буллитам в матче КХЛ
«Нефтехимик» проиграл «Авангарду» по буллитам» в матче регулярного сезона Фонбет чемпионата КХЛ. Встреча в Омске завершилась со счетом 4:3.
У гостей отличились Григорий Селезнев, Евгений Кашников и Данила Попов. В составе хозяев шайбы забили Рид Буше, Игорь Мартынов и Сергей Бойков.
В серии буллитов победу «Авангарду» принес бросок Буше.
28 ноября «Нефтехимик» в упорной борьбе уступил магнитогорскому «Металлургу» в матче Фонбет чемпионата КХЛ. Татарстанская команда растеряла преимущество в три шайбы.
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