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«Нефтехимик» проиграл «Авангарду» по буллитам в матче КХЛ

19:25, 01.12.2023
«Нефтехимик» проиграл «Авангарду» по буллитам в матче КХЛ
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

«Нефтехимик» проиграл «Авангарду» по буллитам» в матче регулярного сезона Фонбет чемпионата КХЛ. Встреча в Омске завершилась со счетом 4:3.

У гостей отличились Григорий Селезнев, Евгений Кашников и Данила Попов. В составе хозяев шайбы забили Рид Буше, Игорь Мартынов и Сергей Бойков.

В серии буллитов победу «Авангарду» принес бросок Буше.

28 ноября «Нефтехимик» в упорной борьбе уступил магнитогорскому «Металлургу» в матче Фонбет чемпионата КХЛ. Татарстанская команда растеряла преимущество в три шайбы.

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Маргарита Головатенко
СпортХоккей Татарстан
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