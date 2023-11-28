«Нефтехимик» растерял преимущество в три шайбы и уступил «Магнитке»

Фото: скриншот realnoevremya.ru из video.khl.ru

Нижнекамский «Нефтехимик» в упорной борьбе уступил магнитогорскому «Металлургу» в матче Фонбет чемпионата КХЛ. Татарстанская команда растеряла преимущество в три шайбы. Счет игры составил 3:4 Б (0:0, 3:1, 0:2, 0:0, 0:1).



«Волки» забросили три шайбы в течение пяти минут во втором периоде. Результативные баллы в свой актив записали Булат Шафигуллин, Александр Дергачев и Евгений Митякин. «Магнитка» усилиями Егора Яковлева отыграла одну шайбу под занавес второго периода. Еще две шайбы в третьем игровом отрезке забросили Данила Юров и Роман Канцеров.

После голевой перестрелки игра перешла в овертайм, но там соперники обошлись без голов. В серии буллитов удачнее оказались хоккеисты «Металлурга». Для них это уже 11-я победа подряд.

скриншот realnoevremya.ru из video.khl.ru

Следующий матч нижнекамцы проведут в Омске. Поединок против «Авангарда» состоится 1 декабря в 16:30.

В последних двух матчах подопечные Олега Леонтьева терпели поражение. 23 ноября они уступили в овертайме «Барысу» (4:3), спустя два дня проиграли «Сибири» (3:1).

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Айрат Назипов