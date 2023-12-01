Фарид Мухаметшин провел заседание Координационного совета по делам соотечественников

В Госсовете Татарстана прошло заседание Координационного совета по делам соотечественников при раисе республики, на котором подвели итоги работы этого года и задачи на 2024 года. Обсуждались вопросы развития торгово-экономического сотрудничества и взаимодействия представительств региона с соотечественниками за рубежом и татарскими общинами в российских субъектах. Заседание провел председатель Госсовета, председатель координационного совета Фарид Мухаметшин.



Он отметил, что в Татарстане уделяют большое внимание работе с соотечественниками, проживающими за рубежом:

— Сегодня мир переживает сложный период своего развития, происходят по-настоящему эпохальные, тектонические сдвиги. Татарстан в этой обстановке продолжает показывать пример межнационального мира и согласия и активно принимает меры для стабилизации экономики, противодействия санкциям западных стран. Как и прежде, принимаются все возможные меры по поддержке соотечественников, — приводит слова Мухаметшина пресс-служба Госсовета республики.

Фарид Мухаметшин отмел, что Татарстан уделяет особое внимание развитию многосторонних связей со странами, входящими в Организацию Исламского сотрудничества:

— Взаимодействие с исламским миром строится как на двусторонней основе, так и через многосторонние экономические и политические площадки, в том числе в формате Группы стратегического видения «Россия — Исламский Мир», председателем которой по поручению президента России Владимира Путина является раис республики Рустам Минниханов, экономическим измерением работы Группы выступает ставший традиционным Международный экономический форум России и государств Организации Исламского сотрудничества «Казан Форум».

Фарид Мухаметшин отметил, что Татарстан накопил большой опыт работы с соотечественниками, в том числе во взаимодействии с федеральными органами государственной власти. Однако в современных условиях необходим поиск новых форм работы, в том числе и на муниципальном уровне через установление побратимских связей.

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Маргарита Головатенко