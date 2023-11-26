Рустам Минниханов: «Любите и берегите своих мам»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Раис Татарстана Рустам Минниханов призвал жителей республики поздравить своих родных с Днем матери. Сообщение опубликовано в его telegram-канале.

— Доброе слово мамы, ее советы и внимание нужны и ребенку, и взрослому. Любите и берегите своих мам, — написал руководитель республики.

День матери в России отмечают в последнее воскресенье ноября — в этом году он выпал на 26-е число. В Российской империи День матери впервые провели 1 декабря 1915 года.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Сегодня Национальный музей Татарстана организует праздничную программу «Музей в подарок маме!». В этот день женщины с детьми до 18 лет смогут посетить учреждение и его филиалы бесплатно.

В честь Дня матери на казанской телебашне включат праздничную подсветку. Жители и гости города смогут наблюдать светодинамическое шоу с 16.00 до 23.00.

Согласно исследованию сервиса «Авито Работы», 30% работающих россиян собираются приехать и вживую поздравить мам с Днем матери. 23% опрошенных хотят вручить цветы, 21% — поздравить по телефону, 20% — сделать небольшой подарок, по 12% — устроить застолье и отправить сообщение.

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Айрат Назипов