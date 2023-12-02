Аналитики рассказали, какова зарплата представителей рабочих специальностей в Татарстане

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане наибольший уровень зарплат среди рабочего персонала предлагают курьерам. Об этом свидетельствуют результаты исследования платформы hh.ru.

В Казани курьеры могут рассчитывать на зарплату, равную 95 тысячам рублей. В Альметьевске таким работникам готовы выплачивать около 87 тысяч рублей, в Зеленодольске — 82 тысячи, в Нижнекамске и Набережных Челнах — 79 тысяч рублей. Средний заработок курьеров по России равен 91—94 тысячам.

Кроме того, в топ высокооплачиваемых рабочих профессий вошли торговые представители. В Казани их средний доход составляет 70 тысяч рублей, в Набережных Челнах — 65 тысяч, в Нижнекамске и Зеленодольске — порядка 62 тысяч рублей, в Альметьевске и Бугульме — по 60 тысяч. В среднем по стране зарплата торговых представителей составляет от 65 до 74 тысяч.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Официантам работодатели предлагают в среднем 45 тысяч рублей в месяц в Казани, 37—38 тысяч — в Челнах и Альметьевске, 35 тысяч — в Зеленодольске. По России их средний заработок равен 35—60 тысячам рублей. Разнорабочим ежемесячно выплачивают в среднем 55 тысяч рублей в Казани, 59 тысяч — в Челнах, 61 тысячу — в Зеленодольске, 52—57 тысяч рублей — по стране в целом. Зарплата работников склада в Казани, Челнах, Нижнекамске и Бугульме составляет 50—51 тысячу рублей. По России им готовы выплачивать 46—56 тысяч.

Продавцы и кассиры могут рассчитывать на 36 тысяч рублей в Казани, 34 тысячи — в Зеленодольске, Нижнекамске и Набережных Челнах, 30 тысяч рублей — в Альметьевске. Их зарплата по стране равна 34—43 тысячам рублей. Охранникам работодатели согласны выплачивать 32 тысячи в месяц в Казани, 38 тысяч — в Набережных Челнах, 26 тысяч — в Зеленодольске и Нижнекамске и 30—41 тысячу рублей в среднем по России.

Напомним, на конец ноября в Татарстане ищут 94 работника, готовых убирать снег. Наиболее востребованными стали дворники (41% вакансий). Также в республике требуются разнорабочие (13%), водители (10%) и уборщики (9%).

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Галия Гарифуллина