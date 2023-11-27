В Татарстане открыто более 90 вакансий для работников, занимающихся уборкой снега

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

На конец ноября в Татарстане ищут 94 работника, готовых убирать снег. Об этом сообщают аналитики платформы HeadHunter.

Наиболее востребованными стали дворники (41% вакансий). Также в республике требуются разнорабочие (13%), водители (10%) и уборщики (9%). Подработка предполагается в четверти случаев. Чаще всего у работодателей нет требований к опыту и образованию таких сотрудников, однако на некоторые свободные рабочие места ждут обладателей высшего и среднего специального образования. Соискателям с инвалидностью доступны 9% вакансий.

Доход дворника, работающего неполный рабочий день, может достигать 10 тысяч рублей. Зарплата подсобного рабочего, в число задач которого входит уборка снега, составляет 18—20 тысяч рублей. Дворник, который трудится полный рабочий день, может рассчитывать на доход от 20 тысяч рублей.

realnoevremya.ru (архив)

Наибольшую зарплату в этом сегменте — от 115 тысяч рублей — предлагают начальнику отдела эксплуатации. В его обязанности входит организация работы по уборке и вывозу снега с территории предприятия. Предлагаемый доход машиниста экскаватора-погрузчика составляет 100 тысяч рублей. Уборкой снега ему нужно заниматься периодически во время ночных смен. Инженер АХО, которому в числе прочего предстоит контролировать уборку снега, может ежемесячно получать от 70 тысяч рублей. Такую же зарплату предлагают водителю КАМАЗа — ему предстоит вывозить снег и посыпать дороги реагентами.

Напомним, в Казани для поддержания норматива по уборке дворовых территорий необходимо свыше 6,5 тысячи дворников. Сейчас их набрано только 2,7 тысячи.

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Галия Гарифуллина