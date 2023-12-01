На грантовый конкурс «Лапа дружбы» из бюджета Казани выделят 2,6 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

С 15 декабря по 30 апреля 2024 года в столице Татарстана пройдет грантовый конкурс «Лапа дружбы». На его проведение Управление образования исполкома Казани планирует выделить 2,6 млн рублей, узнало «Реальное время».

Участвовать в нем могут воспитанники детских садов, школ и учреждений дополнительного образования. Им необходимо подготовить проекты с указанием цели, задач, сроков и этапов реализации, ожидаемых результатов и сметы.

Конкурс проводится среди муниципальных образовательных организаций города. Всего для конкурсантов подготовили пять номинаций: «Человек собаке друг», «Айболит и другие», «Зоотерапия в инклюзивном образовании», «Зооволонтер» и «Дай лапу, друг!».

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Победители в четырех номинациях получат по 200 тысяч рублей. Серебряным призерам заплатят по 100 тысяч, бронзовым — 50 тысяч. Лучшие работы в направлении «Дай лапу, друг!» получат 100 тысяч рублей. В этом случае определят двух победителей.

В 2022 году акция «Лапа дружбы» прошла в июле в казанском парке «Крылья Советов». На мероприятии волонтерам удалось собрать 50 кг корма и около 5 тысяч рублей для приюта «Зооцентр».

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Айрат Назипов