Сегодня в Казани метель и до -5 градусов

Фото: realnoevremya.ru

В субботу, 2 декабря, в Казани ожидается облачная погода, снег и местами метель. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в Казани ожидается от -3 до -5 градусов. В целом по Татарстану прогнозируется от 0 до -5°С.



Также в Казани ожидается северо-западный ветер порывами 6—11 м/с. На дорогах гололедица, снежные заносы.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в Татарстане в первые несколько дней декабря прогнозируется снег, в том числе мокрый, сильный ветер и метели. Днем температуры воздуха могут достигать -10 градусов, по ночам они будут опускаться до -15°С.



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Татьяна Демина