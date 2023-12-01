В Татарстане утвердили нормативы накопления ТКО для магазинов, павильонов и предприятий
Кабмин Татарстана утвердил новые нормативы накопления твердых коммунальных отходов для промтоварных магазинов, павильонов, супермаркетов и предприятий иных отраслей промышленности. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.
Согласно документу, нормативы накопления ТКО в расчете на 1 квадратный метр площади составляют:
- для промтоварных магазинов — 0,18 куб. метра в год, 10,55 кг в год;
- для павильонов — 0,42 куб. метра в год, 31,36 кг в год;
- для супермаркетов — 0,32 куб. метра в год, 31,90 кг в год;
- для предприятий иных отраслей промышленности — 0,06 куб. метра в год, 5,53 кг в год.
В конце августа 2022 года власти Татарстана утвердили годовые нормативы накопления твердых коммунальных отходов для промтоварных магазинов и супермаркетов. В расчете на 1 квадратный метр площади объекта они составляли 0,79 кубометра.
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