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В Татарстане утвердили нормативы накопления ТКО для магазинов, павильонов и предприятий

15:30, 01.12.2023
В Татарстане утвердили нормативы накопления ТКО для магазинов, павильонов и предприятий
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Кабмин Татарстана утвердил новые нормативы накопления твердых коммунальных отходов для промтоварных магазинов, павильонов, супермаркетов и предприятий иных отраслей промышленности. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Согласно документу, нормативы накопления ТКО в расчете на 1 квадратный метр площади составляют:

  • для промтоварных магазинов — 0,18 куб. метра в год, 10,55 кг в год;
  • для павильонов — 0,42 куб. метра в год, 31,36 кг в год;
  • для супермаркетов — 0,32 куб. метра в год, 31,90 кг в год;
  • для предприятий иных отраслей промышленности — 0,06 куб. метра в год, 5,53 кг в год.
realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В конце августа 2022 года власти Татарстана утвердили годовые нормативы накопления твердых коммунальных отходов для промтоварных магазинов и супермаркетов. В расчете на 1 квадратный метр площади объекта они составляли 0,79 кубометра.

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Айрат Назипов
ОбществоВласть Татарстан
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