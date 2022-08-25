Кабмин Татарстана утвердил годовые нормативы накопления ТКО для магазинов и супермаркетов

Фото: Максим Платонов

Кабинет министров Татарстана утвердил годовые нормативы накопления твердых коммунальных отходов для промтоварных магазинов и супермаркетов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Согласно документу, годовые нормативы накопления ТКО для магазинов в расчете на 1 квадратный метр площади объекта составляют:

0,79 кубических метра твердых коммунальных отходов,

88 килограммов твердых коммунальных отходов,

средняя плотность 94 килограмма на кубический метр твердых коммунальных отходов.

Действие постановления распространяется на промтоварные магазины с 20 декабря 2021 года, а на супермаркеты — с 31 августа 2021 года.

Напомним, изначально планировалось, что годовые нормативы будут выглядеть следующим образом:

0,81 кубических метра твердых коммунальных отходов,

91 килограмм твердых коммунальных отходов,

средняя плотность 105 килограмм на кубический метр твердых коммунальных отходов.

В Казани вопрос твердых коммунальных отходов поднимали торговые центры. В октябре прошлого года руководитель ТЦ «Кольцо» Роман Котенков на встрече с казанскими властями предложил сократить тарифы на ТКО. Он рассказал, что число работающих сотрудников сократилось, следовательно, и мусора стало меньше.



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Максим Кокунин