Кабмин Татарстана утвердил годовые нормативы накопления ТКО для магазинов и супермаркетов
Кабинет министров Татарстана утвердил годовые нормативы накопления твердых коммунальных отходов для промтоварных магазинов и супермаркетов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.
Согласно документу, годовые нормативы накопления ТКО для магазинов в расчете на 1 квадратный метр площади объекта составляют:
- 0,79 кубических метра твердых коммунальных отходов,
- 88 килограммов твердых коммунальных отходов,
- средняя плотность 94 килограмма на кубический метр твердых коммунальных отходов.
Действие постановления распространяется на промтоварные магазины с 20 декабря 2021 года, а на супермаркеты — с 31 августа 2021 года.
Напомним, изначально планировалось, что годовые нормативы будут выглядеть следующим образом:
- 0,81 кубических метра твердых коммунальных отходов,
- 91 килограмм твердых коммунальных отходов,
- средняя плотность 105 килограмм на кубический метр твердых коммунальных отходов.
В Казани вопрос твердых коммунальных отходов поднимали торговые центры. В октябре прошлого года руководитель ТЦ «Кольцо» Роман Котенков на встрече с казанскими властями предложил сократить тарифы на ТКО. Он рассказал, что число работающих сотрудников сократилось, следовательно, и мусора стало меньше.
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