За нападение на прохожего и убийство незнакомца двух казанцев отправили в колонию

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Верховный суд Татарстана вынес приговор в отношении двух казанских парней, которых признали виновными в разбойном нападении и жестоком убийстве. Преступление произошло 15 сентября прошлого года, когда младшему из подсудимых на тот момент было 16, а старший за три дня до нападения отметил 18-летие.

По материалам дела, злоумышленники избили случайного прохожего на улице Арбузова. У него отобрали имущество на сумму свыше 5 тысяч рублей. Затем молодые люди нанесли смертельные травмы мужчине, который спал на остановке общественного транспорта «Сибирский тракт». Его избили руками и ногами, а также нанесли удар стеклянной бутылкой по голове. Пострадавший получил множественные переломы ребер, открытую черепно-мозговую травму, кровоизлияния внутренних органов и скончался на месте преступления.

Старший фигурант уголовного дела получил 15 лет лишения свободы. Отбывать он их будет в колонии строгого режима. Отдельно молодого человека признали виновным по ч. 4 ст. 150 УК России (вовлечение несовершеннолетнего в совершение тяжкого и особо тяжкого преступлений). Младший подсудимый проведет ближайшие 9 лет в исправительной колонии общего режима, рассказал старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

В прениях гособвинитель запросил для старшего обвиняемого 19 лет колонии строгого режима, для второго — 9,5 года.

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Айрат Назипов