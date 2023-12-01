Убили спящего на остановке: в Казани прокурор просит 28 лет колонии для подростков

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Сегодня Верховный суд Татарстана выслушает последнее слово двух казанских парней, которые обвиняются в разбойном нападении и жестоком убийстве пьяного человека — в ночь c 14 на 15 сентября 2022 года он спал на остановке «Улица Халитова» по Сибирскому тракту. Младшему из подсудимых на тот момент было 16, старший за три дня до нападения отметил 18-летие.



По версии следствия, обвиняемые подростки сами были нетрезвы и, гуляя по улице Арбузова, за полчаса до полуночи догнали незнакомого пешехода. Старший попросил у него сигарету, потом напал сзади, нанес несколько ударов и забрал электронные часы и деньги — 2 тысячи рублей. Еще через час парни увидели спящего на остановке человека, сильно пьяного, и решили напасть. Первый удар нанес младший, далее били уже оба, причем большинство ударов руками и ногами пришлись на голову жертвы. В качестве орудия преступления была использована и найденная на месте бутылка. Пострадавший получил множественные переломы ребер, открытую черепно-мозговую травму, кровоизлияния внутренних органов и скончался на месте преступления.

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Действия парней по этому эпизоду следствие квалифицировало как убийство из хулиганских побуждений, совершенное с особой жестокостью группой лиц по предварительному сговору.

В прениях гособвинитель запросил для обвиняемого Гарифуллина 19 лет колонии строгого режима, кроме двух тяжких преступлений ему вменяют еще два эпизода вовлечения в них несовершеннолетнего приятеля. Последнего прокурор предлагает наказать сроком в 9,5 года колонии строгого режима, уточнили «Реальному времени» в пресс-службе Верховного суда РТ, отметив, что процесс по делу проходил в закрытом режиме.

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Гарифуллин уже находится под стражей, второй подсудимый — под домашним арестом.

Не исключено, что приговор по этому делу огласят сегодня.