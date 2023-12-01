Гендиректором Большого театра стал Валерий Гергиев

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео Мариинский театр/YouTube.com

Народный артист России, худрук Мариинского театра Валерий Гергиев возглавил Большой театр в Москве. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Валерий Гергиев будет руководить театром 5 лет. Он сменил на посту Владимира Урина, который покинул должность по собственному желанию.

Валерий Гергиев родился 2 мая 1953 года в Москве. Будучи студентом, в 1976 году победил на престижном Международном конкурсе дирижеров Герберта фон Караяна в Берлине и в том же году одержал победу на Всесоюзном конкурсе дирижеров в Москве. Окончив консерваторию в 1977 году, Гергиев был принят в Кировский театр в качестве ассистента главного дирижера. С1988 года является художественным руководителем и генеральным директором Мариинского театра. Совместно с оркестром театра участвовал в церемонии закрытия зимних Олимпийских игр в Ванкувере в 2010 году, в церемонии открытия и закрытия зимней Олимпиады-2014 в Сочи.

Владимир Урин работал на посту гендиректора Большого театра с июля 2013 года. 30 ноября стало его последним рабочим днем.



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Айрат Назипов