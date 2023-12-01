Распространенность ВИЧ в Татарстане в два раза ниже, чем в среднем по России

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане показатель распространенности ВИЧ-инфекции в два раза ниже среднероссийского. Об этом рассказал заместил главного врача по поликлинической работе и медицинскому обслуживанию населения Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Айрат Бешимов.

Он обратил внимание, что доля ВИЧ-инфицированного населения в Татарстане составляет 0,4%. Распространенность заболевания составляет 386 случаев на 100 тысяч граждан.

— Это в два раза ниже среднероссийского [показателя]. В наших соседних регионах, таких как Оренбургская область, Самара, — там распространенность в два раза выше, — заявил Айрат Бешимов.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в Татарстане за январь — октябрь 2023 года зарегистрировали 724 впервые выявленных случая заражения ВИЧ. Это на 4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.



В 16 районах Татарстана заболеваемость ВИЧ в 2023 году превышает общереспубликанский показатель. Он составляет 19,3 случая на 100 тысяч жителей.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина