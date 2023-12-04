Стоимость уборки казанского стадиона «Ак Барс Арена» за год выросла на 4 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Акционерное общество «Казань Арена» ищет подрядчика для уборки своего стадиона «Ак Барс Арена» на протяжении всего 2024 года. Стоимость контракта оценивается в 18,2 млн рублей, что на 4 млн больше, чем в текущем году.

Услуги клининга будут оказываться с 1 января по 31 декабря 2024 года. Исполнитель должен ежедневно проводить уборку в четырех секторах стадиона:

Запад — 1 этаж (9,1 тысячи кв.м), 2 этаж (5,8 тысячи кв.м), 4 этаж (3,4 тысячи кв.м), 5 этаж (2,6 тысячи кв.м).

Восток — 1 этаж (220 кв.м), 2 этаж (6,1 тысячи кв.м), 4 этаж (3 тысячи кв.м), 5 этаж (2,7 тысячи кв.м).

Север — 4 этаж (874 кв.м), досмотровая G5 (156 кв.м).

Юг — 4 этаж (874 кв.м), досмотровая ВСА-1.

В число обязанностей войдут: комплексная уборка туалетов, механизированная уборка твердых полов, очистка VIP-лестниц и скайбоксов, удаление локальных загрязнений с окон и подоконников, уборка входных групп, технических и складских помещений, а также очистка экскурсионного маршрута.

Напомним, АО «Казань Арена» в прошлом году искало подрядчика для выполнения той же работы за 14,2 млн рублей. В число работ также входило удаление пятен со стен, обработанных влагостойким покрытием, механизированная и ручная влажная уборка полов, смена полиэтиленовых пакетов в мусорных корзинах и их вынос в специально отведенные места.



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Максим Кокунин