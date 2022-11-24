На уборку стадиона «Ак Барс Арена» в 2023 году выделят 14,2 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/ Максим Кокунин

Акционерное общество «Казань Арена» объявило тендер на оказание услуг по комплексной уборке за 14,2 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

В число работ входит: удаление локальных загрязнений со стен, обработанных влагостойким покрытием, механизированная и ручная влажная уборка твердых полов, смена полиэтиленовых пакетов в мусорных корзинах и их вынос в специально отведенные места.

Сроки работ — с 1 января по 31 декабря 2023 года

Фото:realnoevremya.ru(архив)

Напомним, аналогичный тендер размещали в июне — тогда услуги по уборке оценили в 8,92 млн рублей.



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Диана Фатыхова