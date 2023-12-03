Минобрнауки Татарстана потратит на проведение школьных олимпиад в следующем году более 32 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Как выяснило «Реальное время», Минобрнауки Татарстана ищет подрядчика для проведения регионального этапа всероссийских и заключительного этапа республиканских предметных олимпиад школьников в 2023/24 учебном году. На эти цели министерство готово потратить более 32,8 млн рублей, выделенных из регионального бюджета.

Всего же по всем мероприятиям ожидается не менее 5,5 тысячи участников, 1,3 тысячи сопровождающих, 25 человек оргкомитета и 1 тысяча членов жюри. Олимпиады пройдут в период с 9 января по 1 марта 2024 года, а в их перечень войдут:

французский язык;

искусство (мировая художественная культура);

астрономия;

испанский язык;

русский язык;

химия;

информатика и ИКТ;

история;

биология;

экономика;

физика;

математика;

обществознание;

итальянский язык;

китайский язык;

межрегиональная олимпиада по татарскому языку;

экология;

немецкий язык;

литература;

география;

физическая культура;

право;

технология;

английский язык;

основы безопасности жизнедеятельности.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В обязанности исполнителя войдут организация проживания и питания, предоставление канцелярской продукции, заправка и обслуживание картриджей, аренда помещений и аудиторий, а также их оснащение. Что касается последнего пункта, то речь идет о кабинетах для олимпиад по химии, физике и технологии, где требуется многочисленное оборудование и вспомогательные средства.

Напомним, еще в сентябре в Татарстане сократили выплаты грантов учителям за подготовку победителей Всероссийской олимпиады школьников. Ранее грант выплачивали ежемесячно в течение года, в сумме получалось 120 тысяч рублей. Теперь же выплату будут осуществлять единовременно в уменьшенном объеме — 86 тысяч рублей.



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Максим Кокунин