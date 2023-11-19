В Татарстан прибыл главный трофей «Игр будущего — 2024»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Главный трофей международного мультиспортивного турнира «Игры будущего — 2024» прибыл в Иннополис. Об этом сообщается в официальном telegram-канале города.

Иннополис стал третьей точкой на карте путешествия команды проекта. Он пробудет возле Университета Иннополис до 16:40, а затем отправится в другой город.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Всего трофей проедет семь городов страны, после чего с космодрома Байконур отправится в космос.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

14 ноября начался 100-дневный отсчет до первого в истории Международного мультиспортивного турнира «Игры будущего», который в 2024 году примет Казань. В честь этой даты в Москве в рамках международного мегафорума-выставки «Россия» прошла торжественная церемония. На мероприятии презентовали пять персонажей, символизирующих вызовы турнира, талисман игр и их главный трофей. На церемонии побывала корреспондент «Реального времени».

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Максим Кокунин