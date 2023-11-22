Камила Валиева представила трофей «Игр будущего» в Ульяновске

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Главный трофей Международного мультиспортивного турнира «Игры будущего — 2024» прибыл в Ульяновск. Его представила уроженка Казани фигуристка Камила Валиева.

— Желаю всем фиджитал-спортсменам успешного выступления в Казани в 2024 году, — передает ее слова сайт правительства Ульяновской области.

Мероприятие посетил и губернатор региона Алексей Русских. Он подчеркнул, что движение фиджитал обрело популярность среди жителей области. По этой причине в регионе начнут обучать первых фиджитал-тренеров.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

14 ноября начался 100-дневный отсчет до первого в истории Международного мультиспортивного турнира «Игры будущего», который в 2024 году примет Казань. В честь этой даты в Москве в рамках Международного мегафорума-выставки «Россия» прошла торжественная церемония. На мероприятии презентовали пять персонажей, символизирующих вызовы турнира, талисман игр и их главный трофей. На церемонии побывала корреспондент «Реального времени».

19 ноября трофей прибыл в Татарстан. Затем приз доставят в Самару, Уфу и Оренбург. 1 декабря с космодрома Байконур произойдет запуск капсулы с трофеем на МКС. Побывав за пределами планеты, трофей в 2024-м вернется на Землю, в столицу Татарстана, как раз к старту турнира. Его вручат победителю первого в истории мультиспортивного турнира.

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Айрат Назипов