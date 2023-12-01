Татарстан получит дополнительные средства на развитие сельских территорий

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Правительство России решило выделить 44 регионам страны более 850 млн рублей на развитие сельских территорий. В их числе оказался Татарстан — как подсчитало «Реальное время», он получил дополнительно почти 59,4 млн рублей .

Согласно последним изменениям, Татарстан получит на развитие сельских территорий 1,478 млрд рублей в 2023 году. Суммы оказались выше, чем в редакции приложения к распоряжению кабмина России от 13 июня 2023 года, почти на 124,4 млн рублей.

На следующий год Татарстану выделят на развитие сельских территорий 1,09 млрд рублей. Эта суммы меньше, чем в редакции июньского приложения к распоряжению кабмина России, на 64,99 млн рублей.

Выделенные средства регионы России смогут направит на социальные выплаты для приобретения жилья. В итоге свыше 300 сельских семей в 2023–2025 годах смогут улучшить свои жилищные условия.



realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

— Еще одно перераспределение позволит дополнительно направить 654,2 млн рублей на реализацию проектов комплексного развития сельских территорий. За счет этих средств будут закончены два проекта — в Чечне и Татарстане, где появятся новые объекты образования и культуры, а также обновленные инженерные коммуникации, — сообщает пресс-служба правительства Татарстана.

Напомним, в первоначальной редакции федерального бюджета на 2023-й и на плановый период 2024 и 2025 годов Татарстану на обеспечение комплексного развития сельских территорий планировалось выделение 674,2 млн рублей на этот год и 1,3 млрд на следующий.

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Татьяна Демина