«Ак Барс» одержал третью победу подряд в КХЛ

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Казанский «Ак Барс» одержал третью победу подряд в КХЛ. В домашней встрече «барсы» одолели «Автомобилист» со счетом 3:2 (2:0, 0:0, 1:2).

Вадим Шипачев и Станислав Галиев порадовали местную публику еще в первом периоде. Первый отличился на 10-й минуте, а второй упрочил преимущество хозяев спустя 9 минут. Форвард екатеринбургской команды сократил отставание в счете в начале второго игрового отрезка. Но уже в третьем периоде Кирилл Семенов забил третью шайбу «Ак Барса». За три минуты до конца шайбу за команду «Автомобилист» забросил Сергей Широков.

Во время матча травму получил нападающий казанцев Дмитрий Яшкин. Его отправили в раздевалку в сопровождении врачей.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

3 декабря подопечные Зинэтулы Билялетдинова сразятся в татарстанском дерби с нижнекамским «Нефтехимиком». Игра начнется на льду «Татнефть Арены» в 17:30.

Во вторник, 28 ноября, «Ак Барс» уверенно переиграл тольяттинскую «Ладу». Матч завершился со счетом 2:0 (0:0, 2:0, 0:0). А до этого «барсы» прервали трехматчевую серию поражений в КХЛ. Казанцы в упорной борьбе сломили сопротивление хоккеистов «Витязя» (2:3).

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Айрат Назипов