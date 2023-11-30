В Татарстане растет количество нарушений антимонопольного законодательства — видео

Фото: скриншот realnoevremya.ru/ТНВ

В Татарстане выросло количество нарушений антимонопольного законодательства. По данным фактам в этом году возбудили 13 уголовных дел, тогда как в прошлом году — девять, а в 2021-м и вовсе — пять, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

— В этом году мы уделяли внимание рынку коммунальных услуг. Несколько нарушений мы выявили в деятельности «Водоканалов», — объяснил заместитель руководителя УФАС по Татарстану Андрей Розенталь.

Например, в Азнакаево необоснованно завышали цены на прием и переработку сточных вод, а в Нижнекамске неоднократно отключали горячую воду, не делая перерасчет за коммунальные услуги.

На подрядчиков, заключающих контракт, но не выполняющих условия, поступило 342 жалобы. Одну из них подали на строительную компанию, которая ремонтировала общежитие КГМУ на Оренбургском тракте. Подрядчик получил 223 млн рублей, но работу выполнил только на 151 млн. Здание не ввели эксплуатацию. Объяснили это тем, что работы оказались некачественными.

В январе «Реальное время» писало об иске строительной компании «Лимб» к вузу. Фирма, проводившая ремонт в студенческом общежитии №6 КГМУ на ул. Чуйкова, 57, потребовала от медуниверситета 6,6 млн рублей задолженности. КГМУ выкатил встречный иск на общую сумму 9,5 млн, требуя возмещения убытков и взыскания неосновательного обогащения.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов