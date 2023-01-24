КГМУ поспорил с подрядчиком из-за ремонта общежития на Чуйкова

Стройфирма требует доплатить за работу, а вуз выкатил встречный иск за некачественный капремонт

«Стяжка выполнена с использованием строительного мусора либо ненадлежащим демонтажем», «гидроизоляция полов не установлена, что является нарушением технологии и не соответствует условиям контракта». Так оценил эксперт качество капремонта в студенческом общежитии КГМУ на ул. Чуйкова, 57 в ходе назначенной судом экспертизы. Спор между вузом и его подрядчиком по ремонту разгорелся больше года назад. Строительная компания «Лимб» потребовала от медуниверситета 6,6 млн рублей задолженности, вуз выкатил встречный иск на общую сумму 9,5 млн, требуя возмещения убытков и взыскания неосновательного обогащения. Подробнее — в материале «Реального времени».



Подрядчик потребовал от КГМУ долг за ремонт общаги



Казанская «Строительная компания «Лимб», проводившая ремонт в студенческом общежитии №6 КГМУ на ул. Чуйкова, 57, подала к вузу иск о признании недействительным решения об одностороннем отказе от исполнения договора и взыскании 6,58 млн рублей задолженности. Производство по делу приостановили на время проведения судебной экспертизы, которую поручили эксперту ООО «Центр экспертизы и геоизысканий» Д.Н. Хрущеву. Когда рассмотрение спора возобновили, Казанский медуниверситет подал встречный иск к подрядчику, потребовав взыскания 8,5 млн убытков, 784 398 рублей неосновательного обогащения и 233 701 рубль пени за нарушение сроков выполнения работ.

Суд назначил Хрущеву дополнительную экспертизу, а СК «Лимб» попыталась отстранить эксперта, но ей отказали. Для повторного исследования здания потребовалось больше времени — «в связи с большим объемом и составом работ», к слушаниям смогли приступить в ноябре прошлого года. Тогда же КГМУ уточнил исковые требования, увеличив пени до 327 060 и уменьшив сумму убытков до 6,32 млн и неосновательного обогащения до 367 293 рублей, а подрядчик попросил вызвать в суд эксперта для дачи пояснений.

Д.Н. Хрущев на заседании пояснил, что результаты прежнего заключения не использовались, были проведены иные замеры, отборы проб, с учетом увеличенного объема работ, на основании чего были сделаны изложенные выводы.

Казанская «Строительная компания «Лимб», проводившая ремонт в студенческом общежитии №6 КГМУ на ул. Чуйкова, 57 (на фото), подала к вузу иск. Фото: yandex.ru/maps

Потолок «необходимо демонтировать, очистить и обработать антисептиками»

В своих доводах эксперт основывался на результатах произведенных вскрытий в полах и стенах общежития КГМУ, иных исследований, обмеров и отборов проб. Хрущев указал «на выявленные несовпадения использованных материалов при выполнении работ, что также привело к определению данных работ в разряд некачественных». Считал, что исполнительные схемы представлены не в полном объеме и оформлены ненадлежащим образом.

— Пояснил, что стяжка выполнена ненадлежащим образом, с использованием либо строительного мусора, либо ненадлежащим ее демонтажем. Учитывая изложенное, сделан вывод о некачественных работ по стяжке, поскольку она деформируется, происходит ее расслоение, — приводит суд пояснения эксперта, — По реечным потолкам полагал нарушенным технологию и последовательность выполнения работ, в связи с чем данные работы также отнесены к некачественным. В случае устранения необходимо его демонтировать, очистить основание потолка, обработать антисептиками.

Хрущев также указал на дефекты по установке реечных потолков. Причем, по его словам, «после устранения указанных недостатков, последующая установка реечного потолка невозможна». Как выяснилось, не была установлена и гидроизоляция полов, «что является нарушением технологии и не соответствует условиям контракта», которым предусмотрен этот вид работ. Затраты на устранение выявленных недостатков составлены с учетом всех выявленных нарушений выполненных работ, а в стоимость выполненных работ необходимые повторные работы не включены.

Подрядчик дал пояснения по разделам выполненных работ и результатов дополнительной судебной экспертизы (гидроизоляция, потолки). Представил сведения по реечным потолкам с указанием на возможность их демонтажа и последующего монтажа. Относительно работ по гидроизоляции просил обратить внимание на ее наличие в досудебной экспертизе, изначальной судебной и то, что только при проведении дополнительной судебной экспертизы выполнение данного вида работ экспертом не было установлено.

Фото: yandex.ru/maps

Компания полагала, что гидроизоляция является скрытым видом работ, в связи с чем принимается в момент ее выполнения. Указала, что претензии по объему и качеству выполнения со стороны заказчика отсутствовали. А журнал производства работ данный вид работ в двустороннем порядке не отображает, акты скрытых работ по указанному виду не составлялись.

«Заказчик не мог не видеть какой материал используется»

В свою очередь юристы от Казанского медуниверситета пояснили, что журнал производства работ на объекте не велся и был предоставлен по просьбе заказчика в процессе их приемки. Считали, что используемый при выполнении работ материал не соответствует контракту, и, несмотря на подписание первичной документации и частично произведенные оплаты, заявляли возражения по объему и качеству их выполнения. Полагали, что порядок выполнения работ истцом по первоначальным требованиям не подтверждается.

Юристы от Казанского медуниверситета (на фото) пояснили, что журнал производства работ на объекте не велся. Фото: lvkgmu.ru

Ссылаясь на результаты повторной экспертизы, представители КГМУ встречные требования к подрядчику сочли обоснованными. СК «Лимб» указала, что завезенный материал для демонтажа и монтажа потолка в общежитии согласовывался с вузом, и в силу сроков выполнения работ «заказчик не мог не видеть какой материал используется». Предлагала изучить переписку в рамках исполнения договорных обязательств.

Представители КГМУ возражали, представили документацию с изменениями об аукционе, в которой были предусмотрены конкретные материалы и виды работ. Просили обязать подрядчика представить сравнительную таблицу по предусмотренным условиями контракта материалам и фактически использованными на объекте.

В связи с этим суд посчитал необходимым заседание по делу отложить. Новое слушание назначено на начало февраля.