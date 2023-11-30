Россия до конца первого квартала 2024 года увеличит добровольное сокращение поставок нефти

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Россия углубит дополнительное добровольное сокращение поставок нефти до 500 тысяч баррелей в сутки и продлит его до конца первого квартала 2024 года. Такое заявление сделал вице-премьер страны Александр Новак.

— В дальнейшем для поддержания стабильности рынка эти дополнительные объемы сокращения будут постепенно возвращены на рынок темпом, зависящим от рыночной конъюнктуры, — передает его слова пресс-служба правительства.

Новак уточнил, что дополнительное добровольное сокращение позволит усилить превентивные меры, предпринимаемые странами ОПЕК+ для поддержания стабильности и баланса нефтяных рынков.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Сегодня страны ОПЕК+ достигли предварительной договоренности о сокращении нефтедобычи минимум на 1 млн баррелей в сутки. Это решение потенциально может лишить рынок до 2 млн баррелей в сутки в первом квартале 2024 года.

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Айрат Назипов