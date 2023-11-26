Из-за аварии нижнекамцы частично остались без воды — ее обещали дать в ближайшее время

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Мэр Нижнекамска Рамиль Муллин сообщил об аварии на станции очистки воды. Инцидент произошел еще вечером — сейчас этим вопросом занимается экстренный штаб, уточнил он.

— На данный момент снижено давление подачи воды, в связи с этим во многих домах нет воды на верхних этажах. Восстановление подачи начнется после обеда и будет постепенным, для того чтобы не сорвало установленные заглушки на сетях, — написал Муллин в telegram-канале.

Специалисты работают в круглосуточном режиме, чтобы как можно скорее восстановить обычный режим работы, добавил Муллин.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Накануне на пересечении улиц 2-й Аракчинской и Боевой в Кировском районе Казани произошла авария на сети водоснабжения Д-900 мм 1971 года постройки. По этой причине ряд домов остались без воды.

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Айрат Назипов