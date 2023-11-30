Митчелл Миллер и Данил Шерстнев дебютируют в составе «Ак Барса» в матче с «Автомобилистом»

Фото: realnoevremya.ru/Маргарита Головатенко

Сразу два новичка казанского «Ак Барса» — Митчелл Миллер и Данил Шерстнев — включены в состав команды на матч КХЛ с екатеринбургским «Автомобилистом». Команды встретятся на льду «Татнефть Арены» в 19.30.

Главный тренер команды Зинэтула Билялетдинов внес в состав сразу несколько изменений. Помимо дебютантов, на лед выйдут Вячеслав Войнов и Кирилл Петров. Кирилл Адамчук, Дамир Жафяров и Евгений Свечников встречу пропустят.

«Ак Барс» сыграет в следующем составе:

Вратари: Тимур Билялов (Артур Ахтямов);

Константин Лучевников — Даниил Журавлев, Райли Барбер — Кирилл Семенов — Александр Радулов (к);

Митчелл Миллер — Никита Лямкин, Дмитрий Кагарлицкий — Вадим Шипачев (а) — Дмитрий Яшкин;

Дмитрий Юдин — Всеволод Альметкин, Станислав Галиев — Илья Сафонов — Кирилл Петров;

Данил Шерстнев — Вячеслав Войнов, Артем Лукоянов (а) — Дмитрий Кателевский — Артем Галимов.

В предыдущей встрече «Ак Барс» уверенно переиграл тольяттинскую «Ладу» в матче Фонбет чемпионата КХЛ. Матч завершился со счетом 2:0 (0:0, 2:0, 0:0).

В ноябре стало известно, что американский защитник Митчелл Миллер расторг контракт со словацким клубом «Липтовски-Микулаш», чтобы играть в казанском «Ак Барсе». Он подписал контракт с казанским клубом в конце ноября.



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Айрат Назипов