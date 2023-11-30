Раис Татарстана посетил Набережночелнинский политехнический колледж

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Раис Татарстана Рустам Минниханов побывал в Набережночелнинском политехническом колледже. Он осмотрел учебные кабинеты, лаборатории материаловедения, программного управления станками, учебно-производственные мастерские и сварочный полигон, сообщает его пресс-служба.

Учреждение основали в 1981 году. В нем готовят электромонтеров, сварщиков, наладчиков станков, токарей, фрезеровщиков, слесарей, а также специалистов по ремонту автотранспорта. Сейчас в колледже обучаются 1 175 человек.

В 2019 году образовательному учреждению присвоили статус ресурсного центра, отремонтировали учебные помещения и закупили новое оборудование. В этом году кровлю общежития капитально отремонтировали. В прошлом году колледж победил в федеральном конкурсе «Профессионалитет-2023».

Напомним, на ремонт кровли общежития в этом году выделяли 4,86 миллиона рублей. Здание расположено на проспекте Раиса Беляева, 5.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов