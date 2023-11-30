Казань стала участником всероссийского флешмоба «Сохраним лес»

Фото: взято realnoevremya.ru с сайта kzn.ru

Сегодня завершается пятый сезон Всероссийской экологической акции «Сохраним лес», которая проходит в поддержку нацпроекта «Экология», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Отметить достижение цели года по высадке 70-миллионного дерева организаторы самой масштабной лесовосстановительной акции страны — «Сохраним лес» — решили световым флешмобом: во всех городах страны памятники, здания и знаковые достопримечательности окрасились в зеленые тона.

Казань также поддержала экологическую акцию. Для привлечения внимания выбрали одно из самых заметных мест Казани — ЖК Atlantis Deluxe. С 27 по 30 ноября жители и гости столицы с разных точек города могут наблюдать ярко-зеленую подсветку фасадов жилого комплекса с анимированной надписью: «Сохраним лес».

Как отмечают организаторы казанского флешмоба, акция призвана не только показать значимость реализации мероприятий национального проекта «Экология», но и важность привлечения внимания к вопросу бережного отношения к лесным богатствам нашей страны.

Отметим, что каждый год в акции участвует до 1,5 миллиона человек по всей России, которые осенью сажают до 70 миллионов деревьев. Организаторами акции выступают Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Рослесхоз, некоммерческое партнерство «Сад памяти», Всероссийское общественное движение «Волонтеры леса» с поддержкой движения «Экосистема» и Общероссийское движение детей и молодежи «Движение Первых».

