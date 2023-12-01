Для достойной жизни на пенсии казанцам нужно 72,2 тысячи рублей в месяц

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По мнению жителей Казани, достойная пенсия должна составлять 72,2 тыс. рублей. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование «СберНПФ».

Запросы казанцев выросли за три года: в 2020 году после выхода на пенсию им было достаточно получать выплаты в размере 43,4 тыс. рублей.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

В среднем по России достойная пенсия составляет 59,2 тыс. рублей. Это превышает показатель 2020 года, когда респонденты назвали сумму, равную 49,6 тыс. рублей. Наибольшее количество средств после выхода на пенсию нужно жителям Москвы — 104 тыс. рублей. Три года назад им требовалось 65 тыс. рублей. Вторую строчку рейтинга занимает Санкт-Петербург — его жители определили размер достойной пенсии как 83 тыс. рублей, тогда как в 2020 году этот показатель был равен 54,5 тысячи.

Напомним, по мнению большинства россиян, пенсионеры должны иметь возможность полноценно питаться, в том числе в кафе (95%), обладать долгосрочными накоплениями (93%) и иметь свою квартиру или дом (92%). Также респонденты отметили важность доступности платной и бесплатной медицинской помощи (91%) и культурного отдыха, такого как просмотр спектаклей, посещение выставок и чтение литературы (88%).

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Галия Гарифуллина