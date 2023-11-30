Оборот оптовой торговли в Татарстане достиг 2,9 трлн рублей

Фото: realnoevremya.ruРинат Назметдинов (архив)

В Татарстане за январь — октябрь 2023 года оборот оптовой торговли составил почти 2,97 трлн рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он вырос на 20,4%, следует из данных Росстата.

По обороту оптовой торговли Татарстана среди 14 регионов Приволжского федерального округа по итогам десяти месяцев 2023 года занимает первое место. Следом идут Нижегородская область (2,24 трлн рублей), Самарская область (1,4 трлн) и Башкортостан (1,24 трлн).

В целом в Приволжском федеральном округе оборот оптовой торговли по итогам января — октября 2023 года составил 11,6 трлн рублей. Он увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15,4%.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, по итогам девяти месяцев 2023 года оборот оптовой торговли в Татарстане составлял 2,6 трлн рублей. По сравнению с январем — сентябрем прошлого года он вырос на 21,6%.



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Татьяна Демина