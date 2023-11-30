В Татарстане приезжие квартиранты мешают жить соседям — СК организовал проверку

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В Татарстане приезжие квартиранты (по предварительным данным, из Казахстана) мешают жить пожилым соседям. Об этом сообщил старший помощник руководителя Следкома по республике Андрей Шептицкий.



Как сообщили СМИ, супруги-пенсионеры уже не первый месяц обращаются с жалобами на соседей, которые в их доме снимают квартиру этажом выше. Однако мер принято не было.

Председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил организовать процессуальную проверку по факту нарушения прав жителей. Руководитель СУ СКР по Татарстану Валерий Липский должен организовать процессуальную проверку и представить доклад.

В октябре Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Татарстану доложить о ходе расследования уголовного дела по факту нарушения жилищных прав сироты из Набережных Челнов. Обращения в компетентные органы не давали результатов, несмотря на то, что мужчина долгое время стоял в очереди на получение жилья.

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Маргарита Головатенко