Сегодня в Казани снег и до -3 градусов

Фото: realnoevremya.ru

В пятницу, 1 декабря, в Казани ожидается облачная с прояснениями погода и небольшой снег. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в Казани ожидается от -1 до -3 градусов. В целом по Татарстану прогнозируется от 0 до -5°С.

Также в столице Татарстана ожидается юго-западный ветер с порывами 6—11 м/с. На дорогах возможна гололедица, местами — снежные заносы.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, в Татарстане в первые несколько дней декабря прогнозируется снег, в том числе мокрый, сильный ветер и метели. Днем температуры воздуха могут достигать -10 градусов, по ночам они будут опускаться до -15°С.



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Татьяна Демина