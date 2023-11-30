МегаФон согласился вернуть условия ряда архивных тарифов после проверки ФАС

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

После проверки Федеральной антимонопольной службы (ФАС) МегаФон согласился вернуть условия ряда архивных тарифов, изменения по которым проводились в январе 2023 года, сообщили в пресс-службе компании.



В компании уточнили, что корректировки будут вступать в силу постепенно, полностью закончить этот процесс оператор планирует к середине февраля 2024 года.

— Мы продолжим диалог с регулятором по очень чувствительной теме ценообразования на рынке сотовой связи, поскольку при общем росте затрат сохранять уровень цен неизменным, особенно для тех тарифов, чья экономика была актуальной несколько лет назад, представляется невозможным, — указали в пресс-службе.

ФАС признала нарушение антимонопольного законодательства со стороны мобильного оператора МегаФон в связи с необоснованным повышением тарифов. По данным ФАС, уже внесены изменения в нормативные акты компании для снижения тарифов.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

В июне 2022 года некоторые российские мобильные операторы начали взимать плату при подключении сим-карт. Стоимость операции составляет около 50 рублей. В «Мегафоне» объясняли изменения увеличением затрат компании на предоставление услуг и сохранение высокого качества связи. При подключении нового абонента сразу же за активацию номера списывается 50 рублей из первоначального взноса. Уточняется, что это позволяет компенсировать часть расходов оператора на подключение нового абонента, в том числе затраты на сами сим-карты, стоимость которых подскочила в разы в 2022 году.

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Маргарита Головатенко