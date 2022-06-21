Некоторые мобильные операторы в России стали брать плату при подключении сим-карт

Некоторые российские мобильные операторы начали взимать плату при подключении сим-карт. Стоимость операции составляет около 50 рублей. Об этом сообщает ТАСС.

По словам представителей «Мегафона», изменения обусловлены увеличением затрат компании на предоставление услуг и сохранение высокого качества связи. При подключении нового абонента сразу же за активацию номера списывается 50 рублей из первоначального взноса. Уточняется, что это позволяет компенсировать часть расходов оператора на подключение нового абонента, в том числе затраты на сами сим-карты, стоимость которых подскочила в разы в 2022 году.

В «Билайне» отметили, что аналогичная услуга станет платной с 21 июня и составит 50 рублей. Такие же цены установили в Yota, объяснив это обновленным ценообразованием их производства.

Фото: pixabay.com

В марте стало известно, что Минцифры России совместно с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) будет контролировать рост тарифов на сотовую связь. Как сообщили в ведомстве, цены не будут расти выше уровня инфляции в стране.



Подписывайтесь на telegram-канал «Реального времени».

Дарья Акимова