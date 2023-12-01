Чаще всего россияне не заводят питомцев из-за недостатка свободного времени

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Более трети россиян — 36% — не заводят питомцев из-за нехватки времени на уход за ними. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование аналитического центра НАФИ.

Каждому четвертому — 27% — некого при необходимости попросить присмотреть за домашним животным. Также причинами отказа стали негигиеничность питомцев (18%), проблемы со здоровьем (17%), отсутствие свободного места в доме (15%) или недостаток финансовых средств (12%).

Решились завести домашних животных большинство россиян — по разным оценкам, от 68 до 84%. Наибольшей популярностью у респондентов пользуются кошки, причем беспородных выбирают чаще, чем породистых (43% против 25%). Вторую строчку рейтинга занимают собаки (21% дворовых, 17% породистых). Всего 8% питомцев россиян — это другие животные, такие как птицы, рыбы, грызуны и рептилии.

realnoevremya.ru (архив)

Ежемесячные траты на четвероногих друзей 46% участников исследования не превышают две тысяч рублей. От двух до пяти тысяч рублей на питомцев тратят 27% респондентов, более пяти тысяч — только 9%. О высоких расходах говорила чаще молодежь (16%). Наибольшие суммы опрошенные тратят на корма и добавки (77%), услуги ветеринаров и лекарства (65%). Породистые питомцы обходятся владельцам дороже. Так, приобретают корм 78% хозяев породистых собак и 65% хозяев дворняжек. Для кошек это соотношение составляет 83% и 78% соответственно.

Напомним, 72% казанцев считают, что в России должна появиться зоополиция. Наибольшая доля полностью поддерживающих зоополицию среди молодежи до 34 лет (47%). Женщины выступают за идею чаще мужчин (45% против 40%), а владельцы кошек и собак (по 49%) — чаще респондентов без домашних животных (37%).

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Галия Гарифуллина