Казань направит на содержание объектов наружного освещения в 2024 году 190 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В 2024 году Казань готова выделить на содержание объектов наружного освещения ровно 190 млн рублей. Финансирование работ обеспечат из городского бюджета.

Заказчик предоставит исполнителю тайминг включения и выключения уличного освещения по каждому месяцу и дню 2024 года. Так, например, 1 января свет требуется включить в 15.25, а выключить — на следующий день в 7.09. В последний день следующего года фонари заработают в 15.25.

В дни с особо тяжелыми метеорологическими условиями — при тумане, метели, дожде — необходимо приступить к освещению на 10 минут раньше. Отключать освещение в такой ситуации будут на 10 минут позже.

Контракт рассчитан на все семь районов Казани. В общей сложности речь идет о 130 330 светоточках.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Заказчик работ — Комитет внешнего благоустройства Казани. Цена контракта включает в себя все расходы подрядчика на исполнение обязательств, а также расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей. Аналогичную сумму — 190 млн рублей — на содержание объектов наружного освещения Казань выделяла и на 2023 год.

Напомним, в Казани для наружного освещения городских поселков необходимо еще 200 млн рублей. В этом году за 43 млн рублей в 38 поселках города установили 1,2 тысячи светильников.



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Татьяна Демина