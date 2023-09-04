Для освещения поселков в пригороде Казани необходимо еще 200 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Казани для наружного освещения городских поселков необходимо еще 200 млн рублей. Об этом на «деловом понедельнике» сообщил генеральный директор АО «Казэнерго» Рустам Абдулхаков.

По его словам, в текущем году за 43 млн рублей в 38 поселках Казани провели 53 километра сетей и установили 1,2 тысячи светильников. Так, например, работы провели в Константиновке, Кульсеитово, на Старых Горках и др.

— Освещение поселков — важная часть комфортной среды для горожан, — подчеркнул он.

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Максим Кокунин