Для освещения поселков в пригороде Казани необходимо еще 200 млн рублей
В Казани для наружного освещения городских поселков необходимо еще 200 млн рублей. Об этом на «деловом понедельнике» сообщил генеральный директор АО «Казэнерго» Рустам Абдулхаков.
По его словам, в текущем году за 43 млн рублей в 38 поселках Казани провели 53 километра сетей и установили 1,2 тысячи светильников. Так, например, работы провели в Константиновке, Кульсеитово, на Старых Горках и др.
— Освещение поселков — важная часть комфортной среды для горожан, — подчеркнул он.
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