Рамзан Кадыров спрогнозировал дату окончания спецоперации

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил уверенность, что 2024 год принесет России победу в спецоперации. Своими мыслями он поделился с подписчиками в telegram-канале.

— Пусть не гигантскими, но уверенными шагами наши силы продвигаются. И говорить о переговорах нет никакого смысла, потому что Россия в более выгодном стратегическом и экономическом положении, — объяснил он.

Руководитель региона по итогам встречи с командиром специального отряда «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что российские войска ежедневно берут в плен украинских военных.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

За последние сутки на Донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии улучшили положение по переднему краю и освободили населенный пункт Артемовское Донецкой Народной Республики.

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Айрат Назипов