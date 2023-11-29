За неделю число обращений в травмпункты Казани выросло вдвое из-за гололеда — видео

Фото: скриншот realnoevremya.ru/ТНВ

Из-за гололеда казанцы стали чаще обращаться за помощью в травмпункты. Число обращений в 12-ю горбольницу выросло вдвое за последнюю неделю, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

— Пациентов стало больше. Чаще всего люди падают возле дома или подъезда. Преимущественно люди получают переломы конечностей, так как падают на руки и ломают в типичных местах, — поделился информацией врач травматолог-ортопед больницы №12 Булат Вахитов.

В день врачи принимают по 80 человек, получивших травмы из-за гололеда. Это люди от 35 до 60 лет. Как говорят врачи, большинство пострадавших получают незначительные травмы — госпитализация нужна единицам.

— Были случаи, когда приходилось сразу оперировать. Обращаются к нам с травмами, и мы их сразу госпитализируем и оперируем. Все необходимое в больнице у нас есть, — сказал врач-травматолог больницы №12 Ильяр Сагитов.

За неделю выросло и количество травмированных детей. В городскую детскую больницу №1 Московского района с начала недели обратились родители пятерых малышей. Двое получили переломы конечностей.

Врачи советуют татарстанцам не спеша передвигаться по гололеду на полусогнутых ногах и не держать руки в карманах. Еще рекомендуют использовать качественную обувь.

В выходные дни в Саранске к медикам обратились больше 100 человек. Большинство пострадавших получили переломы после падения. Им оказали медицинскую помощь.

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Айрат Назипов