Из-за гололеда в Саранске травмы получили свыше 100 человек

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Саранске за последние дни к медикам обратились больше 100 человек. Все они получили травмы из-за гололеда, сообщают «Известия Мордовии».

— Если в пятницу и субботу у нас было не больше 50 пострадавших, то только за прошедшее воскресенье за медицинской помощью к нам обратились 79 человек, — говорят врачи.

Большинство пострадавших получили переломы. Им оказали медицинскую помощь.

realnoevremya.ru (архив)

Во вторник, 28 ноября, через Татарстан пройдет холодный атмосферный фронт — ожидается снег, в том числе мокрый, а также гололедица, местами сильная. В отдельных районах возможны туман и гололед.



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Айрат Назипов