«Зенит-Казань» всухую обыграл «Факел»

Волейболисты клуба «Зенит-Казань» обыграли лидера чемпионата России — команду «Факел» из Нового Уренгоя со счетом 3:0.



После поражения в Казани «Факел» потерял лидерство в турнирной таблице. Теперь ее возглавляют новосибирский «Локомотив» и московское «Динамо», у которых по шесть побед и 18 очков. «Зенит-Казань» поднялся на 4-е место с пятью победами и 15 очками.

25 ноября татарстанская команда в гостях сыграет первый матч полуфинала Кубка России с «Локомотивом».

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Маргарита Головатенко