Исследование: предпочитают завтракать в одиночестве более 50% россиян

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Назвали завтрак лучшим временем, чтобы насладиться одиночеством, 56% жителей России. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование «Любятово».

Во время завтрака респондентам нравится проводить время наедине с собой (56% ответов) и с членами семьи (38%). Считают, что утренний прием пищи можно совместить с деловым общением, 5% опрошенных. Только 1% участников исследования предпочитает завтракать в компании друзей.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Почти треть россиян — 31% — уверены, что ничто не сравнится по вкусу с завтраками, приготовленными мамой или бабушкой. Нет воспоминаний, связанных с утренним приемом пищи, у 29% респондентов. Каждый пятый — 19% — с теплом вспоминает завтраки в детском саду. Есть и те, для кого они стали испытанием: так, 11% опрошенных не разрешали уйти из-за стола, пока они не доедят. 10% вынуждали есть манную кашу.

Сейчас разрешают детям самостоятельно выбрать блюдо на завтрак 38% россиян. Еще по 20% при выборе блюда ориентируются на то, сколько времени у них есть на прием пищи, какие особенности питания у ребенка и есть ли у них желание попробовать что-нибудь новенькое.

Напомним, по словам врача-диетолога Софьи Кобановой, прием пищи утром помогает организму восполнить энергетические и функциональные резервы. Завтрак напрямую влияет на пищевое поведение в течение дня. Эксперт подчеркнула, что чем питательнее и разнообразнее завтрак, тем легче регулировать чувство голода в течение дня и в то же время сократить количество перекусов.

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Галия Гарифуллина