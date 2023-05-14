Диетолог рассказала о здоровом завтраке

Врач-диетолог Софья Кобанова рассказала об оптимальном составе завтрака. По ее словам, прием пищи утром помогает организму восполнить энергетические и функциональные резервы. Завтрак напрямую влияет на ваше пищевое поведение в течение дня.

Эксперт подчеркнула, что чем питательнее и разнообразнее завтрак, тем легче регулировать чувство голода в течение дня и в то же время сократить количество перекусов.

Кобанова рекомендует избегать сладостей и кофе за завтраком. Они могут вызвать скачок сахара, передают «Известия Мордовии».

Хороший завтрак — это тот, который содержит белок, здоровые жиры, клетчатку и углеводы, обеспечивающие организм энергией на весь день, отметила доктор. Творог, яйца, разнообразные крупы, орехи, несладкие фрукты и ягоды идеально подходят для завтрака.



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Елизавета Пуншева