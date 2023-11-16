В Татарстане руководителя строительной компании обвинили в уклонении от уплаты налогов почти на 40 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

50-летнего руководителя одной из строительных компаний в Татарстане обвинили в уклонении от уплаты налогов на 39,9 млн рублей, сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Руководителю предъявили обвинение по ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).

Следствие считает, что с января 2017 года по март 2020-го фигурант внес в налоговые декларации и иные документы ложные сведения о финансово-хозяйственных взаимоотношениях с 34 контрагентами. Он сделал это намеренно, чтобы уклониться от уплаты налогов.

Свою вину мужчина признал. В ходе расследования недоимка по налогам погашена в полном объеме. Уголовное дело направили в Вахитовский районный суд Казани для рассмотрения по существу.

В начале недели стало известно, что в Татарстане возбудили уголовное дело в отношении 46-летнего директора строительной фирмы. Его заподозрили в уклонении от уплаты налогов (п. «а» ч. 2 ст. 199 УК России) на сумму более 33 млн рублей.

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Маргарита Головатенко