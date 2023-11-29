Каждый четвертый самозанятый в Казани может столкнуться с превышением годового лимита на заработок

Фото: ﻿realnoevremya.ru/Максим Платонов

Каждый четвертый самозанятый в Казани отмечает, что вскоре может столкнуться с превышением годового лимита по размеру заработка, свидетельствуют данные опроса Аналитического Центра Консоль.Про (платформы для работы с внештатными исполнителями).



Наиболее успешные самозанятые-казанцы рассматривают возможность перехода на другую правовую форму. Каждый четвертый (26%) самозанятый с доходом 150 тысяч рублей в месяц в перспективе года готов перейти в статус ИП.

Казанцы ищут варианты решения проблемы с превышением максимального лимита по доходам. Каждый пятый (20%) снижает активность по поиску новых заказчиков, если видит, что приближается к верхней границе годового заработка в размере 2,4 млн рублей. Еще 64% отметили, что берут в долю родственников или друзей, оформляют их в качестве самозанятых и перераспределяют часть заказов на такого «партнера».

13% отмечают, что нарушали закон и принимали оплату наличными без отметки о фактическом получении средств.

По состоянию на 1 ноября 2023 года на территории Татарстана осуществляют свою деятельность 292 500 самозанятых. Относительно прошлого года рост самозанятых в регионе составил 33%, или 72,3 тысячи человек.

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Маргарита Головатенко