Прокуратура Татарстана добилась выплат компенсаций за проезд к больницам ряду лиц вне зависимости от их дохода

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Прокуратура Татарстана добилась выплат лицам с ограниченными возможностями здоровья компенсаций за проезд к медицинским учреждениям вне зависимости от дохода семьи.

Как сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев, республиканская прокуратура провела проверку соблюдения социальных прав граждан с ограниченными возможностями здоровья.

В ходе нее установлено, что согласно Закону РТ № 63-3РТ «Об адресной социальной поддержке населения в Республике Татарстан» выплаты онкобольным и страдающим хронической почечной недостаточностью компенсации за проезд к медицинским учреждениям осуществляется в зависимости от дохода семьи.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Прокуратура направила раису Татарстана предложение об исключении указанного критерия из числа условия для получений мер социальной поддержки, так как критерий нуждаемости ограничивал права граждан на социальную защиту.

Региональный парламент принял предложение и внес изменения в закон.

Теперь с 1 января 2024 года выплата онкобольным и страдающим хронической почечной недостаточностью компенсаций за проезд к медицинским учреждениям будет осуществляться вне зависимости от дохода семьи.



В Татарстане по состоянию на 28 ноября проживает более 274,5 тысячи инвалидов — это 6,9% населения региона. Пенсию по инвалидности получают более 270 тысяч человек.



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Илина Хакимова