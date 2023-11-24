В Кремле считают нагнетанием напряженности в Европе идею НАТО о «военном Шенгене»

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

В Кремле раскритиковали заявления НАТО о «военном Шенгене». Как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, такие высказывания только нагнетают напряженность в Европе.

— Альянс всегда считал нашу страну так называемым условным противником, сейчас он считает нашу страну очевидным противником, в открытую, но это не что иное, как нагнетание напряженности в Европе, которое имеет свои последствия, — цитирует его «РИА Новости».

По словам Пескова, из-за таких заявлений страны Европы не хотят прислушиваться к озабоченностям России и принимать во внимание принцип неделимости безопасности. В то же время приближение военной инфраструктуры НАТО к границам России не может не вызвать ответных мер, подытожил представитель Кремля.

realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

Ранее глава Объединенного командования по тыловому обеспечению и логистике НАТО Александр Зольфранк сообщил, что нужно создать «военный Шенген» со свободным перемещением войск альянса.

Напомним, Дмитрий Песков заявил, что Россия не представляет угрозы для Европы. По его мнению, в реальности наблюдается обратная ситуация. Так он прокомментировал слова чешского лидера Петра Павела о том, что Москва остается главной угрозой для ЕС.



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Айрат Назипов