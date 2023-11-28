Райли Барбер дебютирует в составе «Ак Барса» в матче с «Ладой»

Фото: realnoevremya.ru/Айрат Назипов (архив)

Новичок «Ак Барса» сыграет свой первый матч в составе казанского клуба в матче КХЛ с «Ладой». Его включили во второе звено Александра Радулова и Кирилла Семенова.

Еще в матче примет участие Дамир Жафяров. Встречу пропустят Кирилл Крутов и Никита Дыняк.

«Ак Барс» будет играть в следующем составе:

Вратари: Тимур Билялов (Артур Ахтямов);

Константин Лучевников — Даниил Журавлев, Артем Лукоянов (а) — Дмитрий Кателевский — Артем Галимов;

Кирилл Адамчук — Никита Лямкин, Райли Барбер — Кирилл Семенов — Александр Радулов (к);

Дмитрий Юдин — Всеволод Альметкин, Дмитрий Кагарлицкий — Вадим Шипачев (а) — Дмитрий Яшкин;

Станислав Галиев — Илья Сафонов — Евгений Свечников; Дамир Жафяров.

Матч между командами стартует в 19.00 на «Татнефть Арене». В этом месяце соперники уже встречались в Тольятти. Победу в поединке одержала «Лада» — 3:2.

Барбер перешел в «Ак Барс» из «Барыса». В составе казахстанского клуба хоккеист набрал 23 (10+13) очка в 28 матчах. До этого нападающий 8 сезонов провел в АХЛ, сыграл 479 матчей и набрал 388 (193+195) очков, а также сыграл 16 матчей в НХЛ. Он был лучшим бомбардиром «Барыса» в этом сезоне.



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Айрат Назипов