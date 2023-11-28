Минобороны России: из-за провала контрнаступления ВСУ могут применить биологические средства

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Минобороны России допустили, что Украина может применить биологические средства из-за провалившегося контрнаступления. Видением ситуации поделился начальник войск радиационной, биологической и химической защиты Игорь Кириллов на сессии III Конгресса молодых ученых.

— Министерство обороны предполагает смещение их активности в сторону нестандартных форм ведения военных действий, в том числе применения биологических средств. Это может быть преднамеренное заражение водоисточников, в том числе питьевой воды, запасов продовольствия, кормов для животных, — цитирует его «РИА Новости».

Он добавил, что на освобожденных территориях российские специалисты нашли большое количество штаммов, переданных из американских коллекций тепловых культур, а также замороженных биосред для культивирования возбудителей бактериальной и вирусной среды.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В ходе спецоперации зафиксировано 17 случаев применения ВСУ компонентов химоружия для отравления продуктов. Из-за действий украинских военных погибли как минимум 15 человек, подытожил Кириллов.

Накануне заместитель министра промышленности и торговли России Кирилл Лысогорский заявил, что у страны есть неоспоримые доказательства поставок токсичных химикатов США и их союзниками на Украину. Также есть сведения о применении агентами спецслужб киевского режима токсичных химикатов и психотропных веществ против руководства новых субъектов, вошедших в состав России.



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Айрат Назипов